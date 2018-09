Franken: Geparktes Auto rollt 15 Meter die Böschung hinab

Mit einer Seilwinde konnten die Einsatzkräfte den Wagen bergen - vor 1 Stunde

PRIESENDORF - Ein häufiges Szenario: Man parkt sein Auto, kommt später zurück und der Wagen ist verschwunden. Meist hat man sich nur im Parkplatz geirrt, ganz anders erging es jedoch der Besitzerin eines Toyotas in Priesendorf (Lkr. Bamberg), die ihr Fahrzeug am Dienstagabend tief unten in einer Böschung wiederfand.

Bilderstrecke zum Thema



Eine 18-Jährige hatte ihren Wagen am Dienstagabend in einer Hofeinfahrt am Bamberger Weg geparkt und verließ das Fahrzeug - ohne jedoch einen Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen. Kurze Zeit später machte sich der Toyota dann selbstständig und rollte die Einfahrt rückwärts hinab.

Doch am Straßenrand war die unfreiwillige Fahrt noch nicht vorbei - das Auto überquerte die Straße und rutschte zu allem Übel die angrenzende und steile Böschung rund 15 Meter hinab. Als die junge Frau das Verschwinden ihres Autos schließlich bemerkte und es in der Böschung wiederentdeckte, rief sie die Feuerwehr.

Mit der Seilwinde eines Abschleppunternehmens gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Wagen wieder nach oben zu ziehen. Fahrbereit war er allerdings nicht mehr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

