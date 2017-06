Zu einem aufsehenerregenden Unfall kam es in der Nacht zum Freitag auf der A73 bei Bamberg. Ein 20-Jähriger verlor beim Überholen eines Lkw die Kontrolle über seinen Wagen, der sich anschließend überschlug. Der junge Mann kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Tragisches Ende einer Motorrad-Ausfahrt im Landkreis Bamberg: Bei einem Überholmanöver auf der B22 hat ein Mann die Kontrolle über seine Maschine verloren. Nachdem sich das Fahrzeug mehrfach überschlug, ging es in Flammen auf. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Am Freitag fand die Grundsteinlegung für das "Quartier an den Stadtmauern" in Bamberg statt. Wie es Brauch ist, wurde eine Zeitkapsel mit Alltagsgegenständen eingemauert. Inhalt sind eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung, ein Sparschwein mit Münzen und ein USB- Stick mit Fassadenbildern und Baustellenfotos.