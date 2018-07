Frontalzusammenstoß bei Bamberg: Fahrer eingeklemmt

Autos fuhren am Nachmittag auf Staatsstraße nahe Bischberg ineinander - vor 56 Minuten

BISCHBERG - Am Samstagnachmittag sind auf einer Staatsstraße im Landkreis Bamberg zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrer in den Wracks eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Eingeklemmten aus ihren Fahrzeugen zu befreien. © NEWS5 / Merzbach



Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Eingeklemmten aus ihren Fahrzeugen zu befreien. Foto: NEWS5 / Merzbach



Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf über den Unfall um 16.11 Uhr ein. Die beiden Autos waren auf der Verbindungsstraße zwischen Bischberg und Tütschengereuth frontal zusammengestoßen. Die Fahrer wurden in ihren total zerstörten Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr musste anrücken, um sie aus den Wracks zu befreien.

Die Verletzten kamen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.