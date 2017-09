Ob das Quartier an den Stadtmauern, die Erschließung am Berliner Ring oder die Umbauten an den Unteren Mühlen - in Bamberg sind Kräne, Bagger und Mörtelmischer gerade vielerorts im Einsatz. Wie weit die Arbeiten mittlerweile sind und wie viel sich seit deren Beginn bereits getan hat, zeigt unsere Bildergalerie!