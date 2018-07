Die polierten Oldtimer blitzen und blinkten in der Sonne beim alljährlichen Treffen bei Weyermann Malz in Bamberg. Die ältesten Fahrzeuge unter ihnen hatten schon viele Kilometer und Jahre auf dem Buckel - sie stammen aus dem Jahr 1927.

In der Nacht zum Samstag ist ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Strullendorf tödlich verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Nachhauseweg von einer Feier am Sportplatz, als ihn ein 18-Jähriger mit seinem VW Cabriolet frontal erfasste. Trotz zahlreicher Reanimationsversuche erlag der 14-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.