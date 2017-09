Fußtritte gegen Kopf: Versuchte Tötung in Bamberg

BAMBERG - Wegen eines Remplers: Mehrere Fußtritte gegen den Kopf verpasste einer von drei bislang unbekannten Schlägern einem 42-Jährigen in Bamberg. Eine Fahndung der Polizei in der zum Sonntag verlief bislang erfolglos. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Der 42-Jährige hatte gegen 4 Uhr morgens zusammen mit seinem Schwager gerade ein Lokal verlassen und sich ein Stück Pizza gekauft. Laut Polizei kamen ihnen drei Männer in der Straße Am Kranken entgegen, von denen einer den 42-Jährigen rempelte, sodass ihm die Pizza aus der Hand fiel.

Aus dieser Situation entstand ein handfester Streit, in dessen Verlauf der 42-Jährige hinfiel und am Boden lag. Einer der Männer trat ihm daraufhin aus der Gruppe heraus mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf. Auch der Schwager bekam Faustschläge ab.

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Noch bevor die Polizei eintraf, machten sich die drei Schläger in Richtung der Unteren Brücke davon. Eine anschließende Fahndung durch die Beamten blieb erfolglos.

Beide geschlagenen Männer zogen sich Schwellungen und Schürfwunden zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Alle drei Täter sollen etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Sie trugen alle drei kurze Hosen, zwei davon graue T-Shirts und der Haupttäter eine graue Wolljacke.

Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Wer hat am frühen Sonntagmorgen die Auseinandersetzung zwischen den Männern in der Bamberger Innenstadt beobachtet und kann nähere Angaben zum Tatablauf machen?

- Wer kennt die drei beschriebenen Männer, hat sie in der Nacht gesehen oder weiß wo sie sich aufhalten?

Hinweise nimmt die Kripo unter Nummer 0951/9129-491 entgegen.

