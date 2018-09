Gaukler und mehr: Mittelalterspektakel auf Gut Leimershof

Über 60 dieser Lagergruppen siedeln und übernachten in Breitengüßbach - vor 1 Stunde

BREITENGÜSSBACH - In der oberfränkischen Gemeinde Breitengüßbach ist an diesem Wochenende das Mittelalter zu finden. Genauer gesagt: Auf Gut Leimershof, einem großen Gasthof, etwa 15 Kilometer vor Bamberg. Das zweitägige Mittelalter-Festival zieht zahlreiche Ritter, Wikinger, Sarazenen, Bogenschützen, Waldfeen und Gaukler aus Nordbayern an.

In perfekter Mittelalterkleidung ging es für viele Fans am Wochenende nach Breitengüßbach. © Alexander Roßbach



Die Luft riecht nach Lagerfeuer, Spielleute zupfen mittelalterliche Melodien auf Laute und Dudelsack, ein Schmied hämmert glühendes Metall am Amboss. Vor dem Gehöft parken Metallkutschen von Lichtenfels über Bamberg, Erlangen bis Nürnberg. Viele angereiste Mittelalterliebhaber campieren in Zeltverbänden. Über 60 dieser Lagergruppen siedeln und übernachten laut Veranstalter am Wochenende auf dem Gut Leimershof. Ob die Wikingertruppe Vargskralnar, die Gemeinschaft der Burg Augenglas oder die Chevalier de Ville: Jede Lagergruppe präsentiert sich mit Banner und detailgetreuer Kostümierung. Zwei Tage so leben wie in der Vorzeit – kein Problem auf Gut Leimersdorf.

Zum 8. Mal findet hier ein Mittelalterspektakel statt. "Nun sauft und fresst!", gebietet Veranstalter Helmut von Helmuts Hofschänke nach der Begrüßung aller Lagergruppen. Rund 6.000 Besucher werden am Wochenende aus Nah und Fern erwartet. Festivalbesuchern bieten sich neben allerlei Essen und Trinken regelmäßige Showkämpfe in einer Arena, die Möglichkeit zum Bogenschießen, Axtwerfen sowie historische Musik.

Für die "Kinderbelustigung" steht ein Spielplatz inklusive Ponyreiten und Puppenspiel zur Verfügung. "Es ist scho‘ schweißtreibend", stöhnt ein Ritter in Rüstung nach einem Showkampf. Zur Erfrischung gibt es standesgemäß Met und Beerenwein. Dazu eine kulinarische Ständemeile, die von Pulled Pork-Barbecue bis Flammkuchen reicht. Für Flaneure Interessant: Kleine und größere Waren von rund 60 Händlern, so die Veranstalter.

Alexander Roßbach