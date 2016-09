Gefährliche Körperverletzung: Schlägerei in Bamberg

BAMBERG - Am Montagabend eskalierte in einer Aufnahmeeinrichtung in Bamberg ein Streit zwischen fünf Bewohnern. Drei der Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten.

Gegen 18.45 Uhr informierte der Sicherheitsdienst des Heims die Polizei darüber, dass im Erlenweg mehrere Männer aufeinander einschlugen. Als die ersten Streifenwagen vor Ort eintrafen hatte sich die Situation allerdings schon beruhigt. Dennoch mussten drei der fünf beteiligten Bewohner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Beteiligten nahm die Polizei in Gewahrsam. Als Waffen nutzten die fünf Schläger unter anderem einen Stuhl und ein Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun, mit Hilfe eines Dolmetschers, wie es zu der Prügelei zwischen den fünf Männern kam.

