"Gib her": Unbekannter beklaut Siebenjährigen in Burgebrach

Mann riss dem Jungen Zehn-Euro-Schein aus der Hand - vor 48 Minuten

BURGEBRACH - Ein herzzerreißender und dreister Diebstahl ereignete sich am Samstag in Burgebrach: Ein Siebenjähriger machte sich auf den Weg zum Supermarkt, in der Hand hielt er einen Zehn-Euro-Gutschein. "Gib her" rief plötzlich ein Unbekannter, riss dem Jungen das Geld aus der Hand und flüchtete.

Gegen 15 Uhr lief der Junge mit einem Zehn-Euro-Schein in Richtung Rewe-Markt in Burgebrach. Im kleinen Stadtpark kam ihm dann ein junger Mann entgegen. Er schrie "Gib her" und riss dem Jungen den Schein aus der Hand, so die Polizei. Anschließend lief der dunkel gekleidete Täter mit seiner Beute über die Straße und besuchte den Supermarkt, zu dem auch der Siebenjährige wollte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

