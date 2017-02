"GNTM": Für Miss Bamberg endet die Model-Reise

Konkurrenzkampf und erster Zickenkrieg - 23-jährige Claudia muss nach Hause - vor 42 Minuten

BAMBERG - Dritte Runde im Kampf um die Topmodelkrone - und der erste Zickenkrieg ließ nicht lange auf sich warten. Mittendrin: Miss Bamberg Claudia. Leider konnte sie sich im "Shoot-Out" nicht gegen Konkurrentin Neele durchsetzen und fuhr statt mit nach Los Angeles nach Hause.

Claudia (unten) konnte sich in der dritten Folge nicht gegen Konkurrentin Neele durchsetzen. © ProSieben/Micah Smith



In der zweiten Folge nur knapp dem berüchtigten Satz "Ich habe heute leider kein Foto für dich" entkommen, kämpfte die Miss Bamberg in Folge Drei unter größerem Leistungsdruck.

Sie und Kandidatin Neele standen im Shoot-Out und damit unter besonderer Beobachtung. Eine von ihnen musste direkt nach dem nächsten Shooting die Show verlassen. Die 23-Jährige Claudia zog den Kürzeren: Für sie endete die Model-Reise noch vor Ende der dritten Folge.

Zickenkrieg und Höhen-Shooting

In Zweierteams traten Heidis "Mädchen" auf Menorca zum "Hang Loose"- Shooting an - auf einer großen Holzkiste, die an mehreren Seilen von einem Kran baumelte und teils Höhenangst-Panikattacken auslöste.

Claudia bereitete allerdings auch weniger die Höhe, als vielmehr die Situation unter den Kandidatinnen Probleme: "Die Entscheidung nimmt mich überhaupt nicht mit, mich nimmt eher das Drumherum mit. Da schießt jemand gegen mich", vermutete die Miss Bamberg Juror Michael Michalsky gegenüber. Diese Worte kamen bei den anderen Topmodel-Anwärterinnen gar nicht gut an und gaben Anlass für den ersten Zickenkrieg dieser GNTM-Staffel.

Claudia verliert im "Shoot-Out"

Trotzdem standen am Ende beide Teilnehmerinnen auf der schwebenden Holzkiste - Claudia zeigte sich laut Heidi "konzentriert, aber zurückhaltend", während Neeles Taktik eher aus dem Gegenteil bestand: Lautes Schreien und viele verschiedene Posen verleiteten Heidi zu dem Urteil "zwar nicht langweilig, aber dafür unkonzentrierter".

Am Ende entschied sich die "Model-Mama" für Neele und gegen die 23-jährige Miss Bamberg aus Niederbayern. Sie musste ihre Sachen packen und den Heimweg antreten: "Für mich steht das Modeln an erster Stelle, für manche anderen ist es vielleicht auch Show".

Katja Kiesel