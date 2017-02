"GNTM": Miss Bamberg weiter auf Topmodel-Kurs

BAMBERG - "Für diese Woche hat es nochmal gereicht": Die amtierende Miss Bamberg Claudia kann sich nach einer knappen Entscheidung über ihr erstes Foto freuen. Damit zieht sie in die nächste Runde der 12. Staffel der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" ein - der Druck bleibt aber.

Claudia hat es in die nächste Runde der Castingshow "Germany's Next Topmodel" geschafft. © ProSieben/ Richard Huebner



Ingesamt 28 Topmodel-Anwärterinnen machten sich in der ersten Runde nach dem Casting mit den Juroren Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo per Kreuzfahrtschiff MS Astoria auf den Weg nach Palma de Mallorca. Im Team "Michael" durfte die 22-jährige Claudia, amtierende Miss Bamberg, mit auf Reisen gehen.

Die erste Challenge erwartete die Mädchen noch auf dem Schiff: Per Selbstauslöser sollten sich die Kandidatinnen jeweils in Konkurrenz mit einem Mitglied aus dem anderen Team fotografieren - Heidi kürte das bessere Foto und das jeweilige Mädchen sammelte einen Punkt für ihr Team. Am Ende holte das Team "Weiß" unter Juror Michael die meisten Punkte. Miss Bamberg durfte somit mit ihren Gruppenkolleginnen in eine luxuriöse Suite einziehen, während sich die Kandidatinnen aus dem schwarzen Team im Keller des Schiffs einrichten mussten.

Paddleboard-Shooting

Auf Mallorca angekommen, erwartete die Model-Kandidatinnen schließlich das erste Shooting mit Fotograf Max Montgomery - im Bikini auf einem Stand-up-Paddleboard. Claudia ging die Herausforderung selbstsicher an: "Mit einem Bikini-Shooting habe ich kein Problem, ich habe trainiert für meine Figur und bin absolut in shape. Jetzt gilt es, Heidi zu überzeugen." Das gelang der 22-Jährigen nicht restlos: "Es wird besser, aber ist nicht so stark wie bei den anderen", so Klums Kommentar.

Shoot-Out: Letzte Chance für Miss Bamberg

Vor der Weiterfahrt nach Menorca mussten schließlich bereits zwei Mädchen die Show verlassen. Die anderen Kandidatinnen hatten noch die Möglichkeit, die Jury beim sogenannten Entscheidungswalk von sich zu überzeugen.

In Zweiergruppen stellten sich die Modelanfängerinnen in langen Haute-Couture-Kleidern aus Neoprenstoff dem Laufsteg. Claudia trat mit Konkurrentin Neele an. "Ich finde dein Walk ist sehr viel besser geworden, du hast eine tolle Attitude, aber ein bisschen was fehlt noch", so Michael Michalsky über Claudias Performance.

Heidi Klum gibt beiden Mädchen noch eine Chance. Allerdings mit einem Haken: "Eine von euch beiden wird uns nach dem nächsten Shooting leider verlassen müssen, also strengt euch an." Shoot-Out nennt sich diese Neuerung innerhalb der Castingshow. Zwei Mädchen, die in einer Woche nicht überzeugt haben, müssen beim nächsten Shooting gegeneinander antreten, die Schwächere muss die Show verlassen. Claudia nimmt die Entscheidung Neele gegenüber gefasst auf: "Du gibst dein Bestes, ich geb mein Bestes - die Bessere gewinnt".

Wie sich die Miss Bamberg in der nächsten Runde schlägt, zeigt ProSieben nächsten Donnerstag, 23. Februar um 20.15 Uhr.

