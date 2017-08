Der Fahrer eines Opel-Transporters kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kippte zur Seite. Daraufhin rutschte das Fahrzeug in das Heck eines vorausfahrenden Silo-Lkws. Vier Personen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 80.000 Euro.

Den Bamberger Bierfeinschmecker-Gaumen zu überzeugen ist nicht leicht. Die ungewöhnlichen Craft Beer-Kreationen, die Kris Emmerling aus der Gärtnerei Emmerling am ersten, vom 25. Bis 27. August ausgerichteten Hopfenzupferfest ausschenkte, erfreuten sich trotzdem großer Beliebtheit. Sorten wie Tomaten-Joe, Koala mit Eukalyptus oder Rauschkönig mit Weihrauch sorgten für Abwechslung in den Biergläsern der Gäste.

Eigentlich sollten am Donnerstag zehntausende Sandkerwa-Besucher durch Bambergs Gassen pilgern. Doch die Absage der Veranstaltung im Mai machte den Wirten und Kerwa-Fans einen Strich durch die Rechnung. Sie ließen sich am Abend aber nicht abhalten und feierten einfach "wild" in der Altstadt.