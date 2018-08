Großeinsatz in Bamberg: Mälzerei steht in Flammen

Kriminalpolizei ermittelt - Schadenssumme steht noch nicht fest - vor 9 Minuten

BAMBERG - Großer nächtlicher Alarm in Bamberg: In einer Mälzerei in der Brennerstraße ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten sollen noch bis zum Mittag andauern.

In der Nacht zum Donnerstag ist in der Brennerstraße in Bamberg ein Feuer in einer Mälzerei ausgebrochen. © News5/ Merzbach



Laut Angaben der oberfränkischen Polizei ist die Ursache noch völlig unklar. Fest steht nur, dass kurz nach 3 Uhr in der Mälzerei Weyermann ein Feuer ausgebrochen ist. Die Polizei und der Rettungsdienst rückten rasch aus. Auch die Feuerwehr erhielt den Alarm der Brandmeldeanlage, die in dem Gebäude installiert ist, und fuhr mit rund 110 Einsatzkräften in die Brennerstraße. Vor Ort erkundeten die Feuerwehrkräfte zügig das siebenstöckige Gebäude, erklärte Stadtbrandrat und Einsatzleiter der Feuerwehr Matthias Moyano gegenüber nordbayern.de.

In einem Raum hatte sich starker Rauch entwickelt, während die Feuerwehr sich rasch vorbereitete, loderten auch schon hohe Flammen. Der betroffene Raum wurde zur sogenannten "Darre" genutzt, in der dortigen Vorrichtung ist das Malz auf einem speziellen löchrigen Boden zum Trockenen ausgelegt. In dem Raum befindet sich laut Stadtbrandrat zudem eine Art Kamin, über den die Abluft angezogen wurde. Die Flammen schlugen schließlich auch durch diesen Schlot hinaus in Richtung Himmel.

"Das Gebäude ist etwa 30 Meter hoch, da reicht selbst die Leiter nicht", berichtete Moyano über den komplizierten Einsatz. So mussten die Einsatzkräfte die Ausrüstung in die oberen Stockwerke tragen, denn auf diesen Bereich fokusierten sich die Löscharbeiten. "Das Feuer ist nun unter Kontrolle, doch zwischen dem getrocknete Malz in der Darre gibt es noch Glutnester." Bis etwa 12 Uhr werden die Feuerwehrkräfte mit den Nachlöscharbeiten noch vor Ort beschäftigt sein.

Die Brennerstraße ist für den Verkehr gesperrt, da die Fahrbahn durch die Löschfahrzeuge blockiert wird. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, doch Anwohner zweier Häuser haben diese sicherheitshalber verlassen, so die Polizei. Die Schadenssumme steht noch nicht fest. Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen, Brandfahnder übernehmen die weitere Sachbearbeitung.

