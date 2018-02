Großeinsatz in Memmelsdorf: Dachstuhl in Flammen

Keine Verletzten - Eingefrorenes Löschwasser sorgte für Glättegefahr - vor 9 Stunden

MEMMELSDORF - Am Dienstagnachmittag kam es im Landkreis Bamberg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, als im Ortsteil Memmelsdorf das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Flammen aufging. Die niedrigen Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten zudem immens.

Eisige Temperaturen erschwerten den Großeinsatz der Feuerwehr: Am Boden gefror das Löschwasser und sorgte am Ort des Geschehens für enorme Glättegefahr. © NEWS5 / Merzbach



Gegen 15.30 wurden die Anwohner des Hauses durch den Alarm eines Rauchmelders auf das Feuer im obersten Stockwerk des Wohnhauses aufmerksam und verständigten sofort die Feuerwehr. Bereits nach kurzer Zeit waren insgesamt 120 Einsatzkräfte vor Ort, was die Bekämpfung des Brandes jedoch kaum leichter machte. Aufgrund der extrem kalten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gefror das Löschwasser und sorgte am Einsatzort so schnell für Glättegefahr.

Glücklicherweise verlief der Einsatz, von den schwierigen Umständen abgesehen, ohne größere Komplikationen. Von den Anwohnern kam ebenfalls niemand zu Schaden. Die Kripo Bamberg hat bereits am Brandort erste Untersuchungen durchgeführt, konkrete Hinweise zur Ursache des Feuers gibt es aber noch nicht. Der Sachschaden am Gebäude wird auf 75.000 Euro geschätzt.

