In der Nacht zum Samstag rückten im Landkreis Bamberg rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus: In der Bahnhofsstraße in Frensdorf brannte der Dachstuhl eines Hauses lichterloh. Erst am nächsten Morgen zeigte sich das volle Ausmaß der Verwüstung. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, verletzt wurde nach ersten Informationen allerdings niemand. © NEWS5 / Merzbach