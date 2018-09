Weil eine junge Autobesitzerin die Handbremse nicht angezogen hatte, machte sich am Dienstagabend ein Toyota in Priesendorf (Lkr. Bamberg) selbstständig. Das Fahrzeug rollte rückwärts eine Einfahrt hinunter, überquerte die Straße und kam erst 15 Meter tiefer in einer Böschung zum Stehen. Mit einer Seilwinde bargen die Einsatzkräfte den demolierten Wagen.