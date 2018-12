Hallo 2019! Silvester feiern in Bamberg

BAMBERG - Die letzte Woche des Jahres steht vor der Tür und um entspannt in die Weihnachtsfeiertage starten zu können, kümmert man sich am besten jetzt schon um die Frage der diesjährigen Silvester-Lokalität. Wer das neue Jahr in und um Bamberg begrüßen möchte - egal ob Partysause, kultureller Jahresauftakt oder entspanntes Silvesterdinner - hat hier verschiedene Möglichkeiten. Besondere Vorsicht ist allerdings wie in jedem Jahr hinsichtlich des Abbrennens von Feuerwerkskörpern im Welterbe geboten.

Auf Wiedersehen 2018, Hallo 2019! Bald wird wieder ein neues Jahr begrüßt - je nach Vorliebe gibt es auch in Bamberg zahlreiche Möglichkeiten 2019 gebührend zu begrüßen. Foto: Markus Raupach



Zum Jahreswechsel gehören für viele neben einer großen Party auch Raketen, Feuerwerk und Böller dazu. Besonders in der historischen Bamberger Altstadt gelten für den Umgang mit Feuerwerkskörpern aber einige wichtige Bestimmungen. Die Stadt weist deshalb auch in diesem Jahr ausdrücklich darauf hin, dass auf dem Domplatz, auf dem Michaelsberg und auf der Altenburg ein generelles Abbrennverbot für eben solche gilt. Hier und auch in unmittelbarer Nähe anderer Kirchen sind weder Raketen noch Böller erlaubt. Denn solche Feuerwerkskörper, besonders wenn sie von minderer Qualität sind, erhöhen das Risiko erheblich, dass der historische Gebäudebestand in Brand geraten könnte. Generell ist im gesamten Altstadtbereich besondere Zurückhaltung und Vorsicht geboten.

Zugänge zum Michaelsberg gesperrt

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Bürgerspitalstiftung die Zugänge zum Michaelsberg in der Silvesternacht für die Öffentlichkeit sperren. Zutritt haben lediglich Besucher der dort ansässigen Gastronomie, des Theaters, des Museums und des Seniorenheims. Es wird um Verständnis für diese Maßnahme, durch die in den vergangenen Jahren größere Schäden verhindert werden konnte, gebeten – auch Kontrollen durch die Polizei werden dahingehend verstärkt durchgeführt.

Vom Ordnungamt wird außerdem darauf hingewiesen, dass pyrotechnische Gegenstände der Klasse II (Kleinfeuerwerke) nur in der Zeit vom 29.12. – 31.12.2018 und nur an Personen über 18 Jahre verkauft werden dürfen. Raketen und Kracher dürfen nur in der Zeit vom 31.12.2018 bis zum 01.01.2019 abgebrannt werden. Minderjährigen Personen ist das Abbrennen von Kleinfeuerwerken gänzlich verboten.

Silvester in Bamberg

Um die historische Altstadt Bambergs und damit das Welterbe zu schützen gelten auch in diesem Jahr einige wichtige Bestimmungen hinsichtlich Raketen und Böllern. Foto: Renate Tröße/pixelio.de



Neben einem Feuerwerk gibt es schließlich auch zahlreiche andere Möglichkeiten, das alte Jahr zu verabschieden und das Neue willkommen zu heißen. Wir haben ein paar Beispiele zusammengetragen, wie sich der Silvesterabend in Bamberg verbringen lässt – ob Feinschmecker, Party-Gänger oder Kultur-Liebhaber, hier ist für jeden was dabei.

Silvester "Welcome 2019" Gala im Ziegelbau

Das Bamberger Welcome Kongresshotel in der Mußstraße lädt in diesem Jahr zu einem besonderen Gala-Abend in der Gaststätte Plückers und dem Ballsaal im Ziegelbau. Ein großes Galabuffet mit Meeresfrüchte-Extra lässt keine kulinarischen Wünsche offen, eine Showband sorgt im Ballsaal für musikalische Unterhaltung, ein DJ in der Gastsätte Plückers. Tickets gibt es online oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Silvesterparty im ETA Hoffmann Theater

Alljährlich lässt es sich auch im Bamberger ETA Hoffmann Theater in das neue Jahr feiern. Mit Liveband, Feuerwerk und Buffet kann auch unabhängig vom Besuch der bereits ausverkauften Vorstellung von „Im Weißen Rössl“ die Silvesterparty genossen werden. Karten für das Buffet sind an der Theaterkasse erhältlich.

Silvesterkonzert in der Konzerthalle

Musikalisch lässt sich das neue Jahr besonders gut in der Bamberger Konzerthalle begrüßen Am 31.12.2018 um 17 Uhr bescheren Dirigent Michele Mariotti und Solist Mischa Maisky einen abwechslungsreichen Abend. Karten gibt’s beim bvd Kartenservice in der Langen Straße 39/41.

Silvester mit Hanuta Gonzales

Wer 2019 mit einer großen Portion Humor und guter Laune begrüßen möchte, kann den Silvesterabend im Club Kaulberg verbringen - gemeinsam mit Hanuta Gonzales , die die Highlights ihrer Erfolgsprogramme "Brunzhummlblöda Blunzn" und "Leck mich fett!" zum Besten gibt. Einlass ist ab 16:30 Uhr, Karten gibt’s auch hier beim bvd Kartenservice.

Elektronisches Silvester im Sound’n’Arts

Open End heißt es am Silvesterabend im Sound’n’Arts in der Sandstraße – und damit feiern und tanzen so lange man möchte, denn es gibt keine Sperrstunde! Fans von elektronischer Musik kommen hier voll auf ihre Kosten und können das Jahr gebührend begrüßen. Los geht’s ab 22:00 Uhr.

Silvestermenü im Aposto

Wer es sich zum Jahresausklang nochmal richtig gut gehen lassen möchte, ist im Aposto in der Geyerswörtstraße an der richtigen Adresse. Feinschmecker können sich hier auf Leckereien wie Feigen Agnolotti mit Salbeibutter, Wildkräutersalat und gerösteten Pinienkernen Rinderfilet auf Morchelrahmsoße freuen, das Sechs-Gänge-Menü gibt’s auch in der vegetarischen Alternative. Karten für 55€ pro Person erhalten Interessierte im Restaurant selbst oder unter https://bestellung.gastro.support/bamberg/ticket-shop/.

Feiern im Live-Club und den Haas-Sälen

Für Musik aller Altersklassen wird zum Jahreswechsel im Live-Club und den Haas-Sälen gesorgt sein. DJ Mathik spielt in den Haas-Sälen die aktuellsten Hits und Klassikern, prickelnde Partymusik erwartet die Partygänger bei DJ Errol im Live-Club. Die Türen sind ab 21:00 Uhr geöffnet, Karten gibt es für 8€ im Vorverkauf und garantieren einen fließenden Einlass bis 22:30 Uhr.

Katja Kiesel