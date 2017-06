Hirschaid: Hund bei Hitze in Wohnmobil fast verendet

Polizei rettet Tier in höchster Not - Fenster wurden eingeschlagen - vor 31 Minuten

HIRSCHAID - Ein Hund ist am Samstagmittag in Hirschaid in einem überhitztem Wohnmobil fast verdurstet. Das Tier war in dem in der sengenden Sonne stehenden Fahrzeug zurückgelassen worden - ohne Wasser und bei geschlossenen Fenstern.

Jeder Tropfen zählt: Ein Hund versucht bei der Hitze Wasser vom Boden aufzulecken. In Hirschaid verendete ein Vierbeiner fast qualvoll in einem völlig überhitzten Wohnmobil. © dpa



Während nur wenige Meter entfernt in der Franken-Lagune die Menschen im Wasser planschten und sich bei einem gekühlten Getränk die Sonne aufs Haupt scheinen ließen, kämpfte am Samstagmittag in Hirschaid ein Hund um sein Leben. Das Tier war auf einem Parkplatz nahe des Schwimmbads in einem Wohnmobil zurückgelassen worden, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Bamberg-Land gegenüber nordbayern.de erklärte.

Laut Polizei stand das Wohnmobil mit geschlossenen Fenstern "in der sengenden Sonne". Darin eingesperrt befand sich der Hund - alleine und ohne Wasser. Als die Beamten eintrafen, habe der Vierbeiner "bereits gravierende Anzeichen der Dehydration" gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bamberg-Land. Die Einsatzkräfte fackelten nicht lange und schlugen eine Seitenscheibe ein. So konnten sie das hilflose Tier aus dem völlig überhitzten Fahrzeug retten.

Warnung der Polizei

In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich, weder Kinder noch Tiere in abgeschlossenen Fahrzeugen in der Sonne zurückzulassen. Überhitzte Autos können für sie zu einer tödlichen Falle werden. Bereits innerhalb weniger Minuten kann große Hitze bei ihnen einen Kreislaufkollaps auslösen.

