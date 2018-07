"Ich stech euch ab": Anklage nach Messerangriff in Bamberg

BAMBERG - Im Januar griff ein 43-Jähriger in Bamberg seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner an: Mit einem großen Küchenmesser verletzte er den Mann, das Paar konnte ihn jedoch schließlich entwaffnen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Bereits im Januar diesen Jahres war es in Bamberg zu dem Vorfall gekommen: In der Koppenhofgasse ging der 43-Jährige auf ein Paar los. Bei den beiden handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um die Ex-Freundin des Angeklagten sowie ihren neuen Partner. Mit einem großen Küchenmesser in der Hand griff er den Mann an und schrie dabei: "Ich stech euch ab!". Mit dem Messer zielte er schließlich mehrfach in Richtung des Bauchs und des Oberkörper des neuen Freundes, doch dieser konnte die Attacke mit der Hand abwehren. Die Ex-Freundin des Angeklagten griff diesen kurz darauf von hinten an, brachte ihn zu Fall und konnte ihm das Messer abnehmen.

Das Opfer zog sich durch die Abwehrversuche Verletzungen am Handrücken und den Fingern zu. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 43-Jährigen erlassen. Er soll aus Wut und Verärgerung über die neue Beziehung gehandelt haben, das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zum Tatzeitpunkt stand der Mann unter Drogeneinfluss und war erheblich alkoholisiert. Der Angeschuldigte sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.