Jetzt ist es endgültig: Sandkerwa findet 2017 nicht statt

Bürgerverein lehnt Angebot der Stadt ab - hat aber Hoffnung für 2018 - vor 46 Minuten

BAMBERG - Nun ist der Deckel drauf: 2017 wird die beliebte Bamberger Sandkerwa definitiv ausfallen. Das bestätigte die Stadt am Mittwochvormittag auf Anfrage.

Keine Sandkerwa, kein Fischerstechen: In diesem Sommer läuft alles ein bisschen anders in Bamberg. Foto: Markus Raupach



Nach dem langen Hin und Her hatte die Stadt Bamberg dem ausrichtenden Bürgerverein am Montag ein letztes Angebot für eine Kooperation unterbreitet, das der Veranstalter in der Nacht auf Mittwoch aber ablehnte. Laut Bürgerverein bestehe zu wenig Zeit, um das ausgearbeitete Konzept der Stadt noch heuer umzusetzen. Eine Begründung, die die Stadt laut Pressesprecherin Ulrike Siebenhaar absolut nachvollziehen könne.

Damit steht fest: Erstmals seit 66 Jahren wird diesen Sommer nicht im Sand in der Altstadt gefeiert. Eine Entscheidung von historischem Ausmaß, die sich nach dem ersten Knall, der forsch verkündeten Absage des Bürgervereins am 3. Mai, und den anschließenden Verhandlungen mit der Stadt abgezeichnet hatte.

Für die kommenden Jahre sieht der Veranstalter, so lässt er sich zitieren, in dem Konzept "eine sehr gute Grundlage", gemeinsam mit der Stadt Bamberg die Sandkerwa wieder stattfinden zu lassen. Heute Nachmittag stellt Oberbürgermeister Andreas Starke das Rettungskonzept dann seinem Stadtrat vor, nordbayern.de wird darüber berichten.

