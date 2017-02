Juwelierraub: Kripo Bamberg sucht nach schwarzem Auto

Mögliches Täterfahrzeug gesehen - Räuber hatten vermutlich Hilfe - vor 41 Minuten

BAMBERG - Nach dem bewaffneten Raubüberfall am vergangenen Freitag auf ein Juweliergeschäft in Bamberg ermittelt die Kripo auf Hochtouren. Die Beamten haben ein mögliches Täterfahrzeug ausgemacht und bitten in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise.

Nach dem Raubüberfall auf ein Bamberger Juweliergeschäft am Freitag, sucht die Polizei nun nach einem schwarzen Auto. © NEWS5 / Herse



Kurz nach 10 Uhr hatten die drei Täter das Schmuckgeschäft in der Straße "Grüner Markt" ausgeraubt und waren mit ihrer Beute im Wert eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages entkommen. Einen der Verdächtigen nahm die Polizei kurz nach dem Überfall im Bereich den Nonnenbrücke fest.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass die Räuber möglicherweise Hilfe von weiteren Personen hatten. Die Kripo sucht deshalb dringend Zeugen, die am Freitagvormittag im Bereich des Brucknerstegs einen schwarzen Mittelklassewagen gesehen haben, der auffällig geparkt war.

Die Ermittler stellen folgende Fragen:

Wer kann nähere Angaben zu dem schwarzen Mittelklassewagen machen, der am Freitag, zwischen 8 Uhr und 11 Uhr, in der Straße "Am Kanal", an der Ecke zur "Habergasse", auf dem abgesetzten Fahrradstreifen entgegen der Fahrtrichtung geparkt hatte?

Wem sind am Freitag, in der Zeit von 8 Uhr bis 11 Uhr, im Bereich des Brucknerstegs Personen aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem dunklen Mittelklassewagen stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0951/9129-491 entgegen.

Im Rahmen der Ermittlungen suchten am Dienstag Taucher der Nürnberger Bereitschaftspolizei in einem Kanal in der Bamberger Innenstadt nach Beweisen.

