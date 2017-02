Juwelierüberfall: Taucher suchen Bamberger Kanal ab

Polizeitaucher finden zwei Geldkassetten und eine Mörsergranate - vor 56 Minuten

BAMBERG - Nach dem Raubüberfall auf ein Bamberger Juweliergeschäft am vergangenen Freitag laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Polizeitaucher suchten am Dienstag den Ludwig-Donau-Main-Kanal nach Beweisen ab - und wurden fündig.

Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Bamberg suchten Polizeitaucher am Dienstag im Ludwig-Donau-Main-Kanal nach Beweisen.

Tatsächlich fanden die Polizeitaucher im Wasser zwei Geldkassetten. Wie die Polizei mitteilte, stehen diese nach aktuellem Ermittlungsstand allerdings nicht in Zusammenhang mit dem Raub.

Ein weitererer Fund rief derweil den Kampfmittelräumungsdienst auf den Plan: Auf dem Grund des Kanals fanden die Taucher eine alte Mörsergranate, die sichergestellt wurde. Wie die Polizei betonte, bestand jedoch zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung.

Taucher der Nürnberger Bereitschaftspolizei suchten am Dienstag im Ludwig-Donau-Main-Kanal in Bamberg nach Beweisen aus dem Überfall auf ein Juweliergeschäft am vergangenen Freitag.