Karfreitag: Biker trotzt Fahrverbot auf Würgauer Berg

Die Polizei führte am Feiertag Verkehrskontrollen durch - vor 1 Stunde

BAMBERG - Der Karfreitag zeigte sich sonnig - eigentlich perfekt für Motorradfahrer. Auf der Strecke am Würgauer Berg verhängten Behörden trotzdem ein Motorrad-Fahrverbot, das über die Feiertage gilt. Doch nicht alle Biker hielten sich daran.

Das kurvige Stück auf der B22 ist beliebt bei den Bikern. An Feiertagen haben sie dort allerdings Fahrverbot. © NEWS5 / Merzbach



Das kurvige Stück auf der B22 ist beliebt bei den Bikern. An Feiertagen haben sie dort allerdings Fahrverbot. Foto: NEWS5 / Merzbach



Der Würgauer Berg in der Fränkischen Schweiz ist trotz zahlreicher Unfälle noch immer eine bliebte Strecke bei Motorradfahrern. Die kurvige Straße sorgte in der Vergangenheit bei den Behörden für Kopfzerbrechen. Im Sommer 2017 beschlossen sie, den Berg für Motorradfahrer an Wochenenden sowie Feiertagen zu sperren.

Bilderstrecke zum Thema Trotz Fahrverbot: Biker am Karfreitag auf Würgauer Berg unterwegs Die Strecke in der Fränkischen Schweiz am Würgauer Berg ist berüchtigt: Immer wieder kommt es an der kurvenreichen Strecke zu Unfällen. An das dortige Fahrverbot an Feiertagen hielten sich am Karfreitag einige Fahrer nicht. Die Polizei führte Verkehrskontrollen durch.



Am Karfreitag kontrollierten Streifen der Polizeiinspektion Bamberg-Land von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr das Durchfahrtsverbot sowie die Geschwindigkeitsbeschränkung am Würgauer Berg. Während der Kontrolle erwischten die Beamten einen Motorradfahrer, der trotzdem auf der Strecke fuhr. Er erhielt eine Verwarnung. Zudem wurde ein Autofahrer angehalten, der die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Km/h um 25 Km/h überschritt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.