Keine Revision im Fall Janina: Mordschütze muss in Haft

Während der Angeklagte im Prozess stets beteuert hatte, dass er niemanden habe töten wollen, stellten die Richter fest, dass er mit seinen Schüssen den Tod der Elfjährigen zumindest billigend in Kauf nahm. Eine lebenslange Gefängnisstrafe erhielt der 54-Jährige nicht, weil das Gericht nicht ausschließen konnte, dass der körperlich kranke und depressive Mann vermindert schuldfähig ist.

Ein elfjähriges Mädchen wurde in der Silvesternacht beim Feiern auf einer Straße in Oberaurach (Landkreis Haßberge) von einem Gegenstand am Kopf getroffen. Das Kind starb wenige Stunden später in einer Schweinfurter Klinik. Die Polizei geht davon aus, dass sie von dem Projektil einer Schusswaffe getroffen wurde.