Klettern, Gärtnern, Fahrradfahren – Sommerferien in Bamberg

Bund Naturschutz bietet umfangreiches Ferienprogramm - vor 15 Minuten

BAMBERG - Heute ist es endlich so weit – auch in Bayern starten die Schülerinnen und Schüler in die lang ersehnten Sommerferien. Wer noch auf der Suche nach ein paar spannenden Unternehmungen direkt vor der Haustür ist, hat beim Ferienprogramm des Bund Naturschutz jede Menge toller Möglichkeiten.

Sommerferien im Grünen - der Bund Naturschutz hat ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt. © Bund Naturschutz



Sommerferien im Grünen - der Bund Naturschutz hat ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt. Foto: Bund Naturschutz



Selbst zum Gärtner werden und ein Gemüsebeet pflegen, sich einmal wie ein waschechter Landwirt fühlen und dessen Arbeit kennenlernen, in der Fränkischen Schweiz einen Klettersteig meistern oder einmal auf den Spuren der Wölfe wandeln: Der Bund Naturschutz hat ein buntes Kinder-Ferienprogramm zusammengestellt, bei dem Langeweile in den heute startendenden großen Ferien keine Chance hat - die Anmeldungen sind bereits möglich.

Gemüsebeet-Entdeckungstour

Das Programm am Mittwoch, 1. August und am Dienstag, 7. August steht ganz im Zeichen des Gärtnerns. Vormittags sind Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und nachmittags Kinder von 11 bis 14 Jahren eingeladen. Sie können entdecken, was im Gemüsebeet alles wächst, welches Gemüse wann Saison hat und werden selbst beim Jäten, Gießen, Zupfen und Ernten aktiv. Und damit sich das Ernten auch lohnt, wird natürlich auch probiert: Aus allerlei Küchen- und Wildkräutern wird gemeinsam ein Kräuterquark zubereitet. Treffpunkt zu den Angeboten ist jeweils am Eingang der LWG an der Galgenfuhr.

Leben auf dem Bauernhof

Selbstgemacht schmeckt es am besten – deshalb deshalb wird auch manch eine Leckerei gemeinsam mit den Kindern zubereitet. © Bund Naturschutz



Selbstgemacht schmeckt es am besten – deshalb deshalb wird auch manch eine Leckerei gemeinsam mit den Kindern zubereitet. Foto: Bund Naturschutz



Das Leben auf einem Bauernhof lernen Kinder von 6 bis 11 Jahren am Freitag, 3. August und am Montag, 6. August zwischen 15 und 17.30 Uhr kennen. Auf dem Mutzershof besuchen sie die Pferde und erleben den Obstgarten mit allen Sinnen. Getreide ernten und Hafer mahlen für die Pferde und für ein Obst-Müsli, das sie gemeinsam zubereiten, steht hier auf dem Programm. Treffpunkt ist auf dem Mutzershof in Debring, erreichbar mit dem Stadtbus 912.

Gärtnerviertel-Radltour mit Kind

Zu einer rund zweistündigen Radl-Tour durch das Bamberger Gärtnerviertel sind Familien mit Kindern ab dem Babyalter am Donnerstag, den 2. August und Mittwoch, den 8. August und jeweils um 15 Uhr eingeladen. Gemeinsam wird der schiefe Turm im Gärtnerviertel besichtigt und eine typische Bamberger Gärtnerei besucht. Von dort geht es mit dem Rad weiter zu Erba-Insel, wo es Infos zur "Essbaren Stadt" und zum "Interkulturellen Garten" gibt. Bei einem kleinen Picknick bleibt noch genug Zeit zum Spielen und Toben. Treffpunkt zu den beiden Touren ist am Brunnen auf dem Maxplatz.

Auf den Spuren der Wölfe

Was ist dran am Märchen vom bösen Wolf und wie verhält man sich bei einer Wolfs-Begegnung richtig? Daskönnen Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren am Montag, 6. August von 9 bis 14 Uhr herausfinden, wenn sie sich mit tollen Spielen, beim Basteln und Geschichten erzählen auf die Spuren der wilden Vorfahren unserer Hunde begeben. Treffpunkt für das Angebot ist der Gemeinschaftsraum der Ökosiedlung Cherbonhof in Gaustadt.

Klettertag in der Fränkischen Schweiz

Rauf auf den Fels heißt es für Jugendliche ab 14 Jahren beim Klettertag in der Fränkischen Schweiz: Am Montag, 6. August und am Freitag 10. August sammeln sie gemeinsam mit geflüchteten Jugendlichen erste Erfahrungen im Felsenklettern und am Klettersteig. Sie lernen das gegenseitige Sichern und erfahren, was es bedeutet, sich voll und ganz auf den anderen zu verlassen. Darüber hinaus gibt es interessante Infos über die Natur und Geschichte der Fränkischen Schweiz. Der Klettertag wird von der Jugendorganisation des BUND Naturschutz veranstaltet. Treffpunkt zur gemeinsamen Anreise ist die Eingangshalle des Bamberger Bahnhofs.

Weitere Infos und Anmeldung zu allen Veranstaltungen beim BUND Naturschutz Bamberg unter 0951/5190611 oder bamberg@bund-naturschutz.de. Das Programm gibt es auch Download unter www.bamberg.bund-naturschutz.de.

Katja Kiesel E-Mail