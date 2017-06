Kokain auf dem Smartphone: Mann auf frischer Tat ertappt

BAMBERG - Ein 27-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Bamberg eine böse Überraschung erlebt. Der Mann wurde in einem denkbar ungünstigen Moment von der Polizei ertappt - ein Zufall mit unangenehmen Folgen.

Durch einen zusammengerollten 50-Euro-Geldschein wollte ein Ludwigsburger in Bamberg drei Lines Kokain von seinem Smartphone in die Nase ziehen. Doch dann kam alles ganz anders. (Symbolbild) Foto: dpa



Es ist dieser Moment, in dem es einfach keine Ausrede mehr gibt. Das musste auch ein 27-Jähriger aus Ludwigsburg einsehen, der in der Nacht auf Sonntag in Bamberg dummerweise von der Polizei dabei beobachtet wurde, als er auf seinem Smartphone gerade drei Lines Kokain vorbereitete. Dies teilte die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit.

Als der 27-Jährige die Beamten erkannte, versuchte er demnach, das weiße Pulver schnell auf die Treppen im Eingangsbereich eines Wohnanwesens zu versreuen. "Doch auch das half ihm nicht", so die Polizei. Die Ordnungshüter beschlagnahmten nicht nur die Drogen, sondern auch das Handy sowie einen bereits zusammengerollten 50-Euro-Schein. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

