Kopf gegen Mauer geschlagen: Streit in Bamberg eskaliert

17-Jährigen zu Boden geschlagen - Angreifer erwartet Anzeige - vor 1 Stunde

BAMBERG - In der Oberen Sandstraße in Bamberg eskalierte am Samstag ein Streit: Ein betrunkener 49-Jähriger prügelte immer weiter auf einen 17-Jährigen ein, nahm schließlich sogar dessen Kopf und schlug ihn gegen eine Mauer. Auch als der junge Mann am Boden lag, hörte er nicht auf.

Gegen 22.50 Uhr gerieten zwei Männergruppen in der Oberen Sandstraße in Streit. Auslöser war wohl ein 49-Jähriger, der eine Gruppe junger Männer immer wieder beleidigte. Plötzlich eskalierte die Situation und der Betrunkene schlug einem 17-Jährigen mehrmals ins Gesicht und dessen Kopf gegen eine Mauer, sodass dieser eine Kopfplatzwunde erlitt. Gemeinsam mit seinem 30-jährigen Begleiter schlug er den jungen Mann schließlich zu Boden und attackierte ihn weiter mit seinen Fäusten, so die Polizei.

Ein Freund des 17-Jährigen griff ein, zog den 30-Jährigen weg, wodurch dieser zu Boden fiel und sich eine blutige Nase zuzog. Der 30-Jährige wurde daraufhin im Krankenhaus behandelt, während sein Begleiter aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens die Nacht in Polizeigewahsam verbringen musste. Die beiden Angreifer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

jm