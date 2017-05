Kripo Bamberg gelingt massiver Schlag gegen Rotlichtszene

Sieben Männer in Haft - Bei Verhaftungen 130 Beamte im Einsatz - vor 1 Stunde

BAMBERG - Der Grund für die Polizeieinsätze im Großraum Bamberg war Höhepunkt einer seit Januar laufenden Ermittlung gegen das Rotlichtmilieu. Nach drei Festnahmen am Anfang dieses Jahres, gelang es der Polizei am Dienstagmorgen sieben weitere Personen aus der Rotlichtszene festzunehmen.

130 Einsatzkräfte aus Bamberg, Nürnberg, Coburg und Schweinfurt rückten am frühen Dienstagmorgen aus und verhafteten sieben Personen aus dem Rotlichtmilieu. © NEWS5 / Merzbach



130 Einsatzkräfte aus Bamberg, Nürnberg, Coburg und Schweinfurt rückten am frühen Dienstagmorgen aus und verhafteten sieben Personen aus dem Rotlichtmilieu. Foto: NEWS5 / Merzbach



Am späten Samstagabend des 14. Januar 2017 hatten zunächst unbekannte Personen in einer Modellwohnung in einem Anwesen an der Straße "Laubanger" die Einrichtung verwüstet und sie anschließend in Brand gesetzt. Nicht lange und die Räumlichkeiten des Etablissements waren in Flammen gestanden.

Verdeckte Ermittlungen

Wie durch ein Wunder wurde damals keiner der noch anwesenden Personen verletzt. Brandfahnder und Spezialisten der Spurensicherung der Bamberger Kripo hatten daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. In der Folgezeit arbeiteten die zahlreichen Beamten der Ermittlungskommission "Laubanger" intensiv an der Aufklärung des Verbrechens.

Bilderstrecke zum Thema Nächtliches Feuer verwüstet Bamberger Bordell In der Nacht zum Sonntag hat es in einem Bamberger Bordell gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer, kam ist noch unklar, ein Anschlag könne aber laut Polizei nicht augeschlossen werden.



Mit Erfolg, denn im Februar konnten drei Tatverdächtige wegen schwerer Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Brandstiftung festgenommen werden. Den Kripobeamten war rasch klar geworden, dass es sich bei den Taten um Machtkämpfe im Rotlichtmilieu im Stadtgebiet Bamberg handelte. Über Monate hinweg gelang es den Spezialisten der Ermittlungskommission "Laubanger" unbemerkt tiefer in die kriminellen Strukturen der Gruppierung einzudringen und wertvolle Informationen zu erhalten.

Insgesamt acht Personen gerieten im Zuge der Ermittlungen ins Visier der Ermittler. Alle Tatverdächtigen waren bereits im Vorfeld unter anderem durch gewalttätiges Verhalten und Rauschgift- und Waffendelikte in Erscheinung getreten.

Zugriff in den Morgenstunden

Am Dienstagmorgen dann zahlten sich die akribischen Ermittlungen der Kripobeamten aus. Da die Polizisten davon ausgehen mussten, dass die Tatverdächtigen gewaltsamen Widerstand leisten würden und zudem im Besitz von Waffen waren, wurden Beamte der Spezialeinsatz- und Unterstützungskommandos aus Nürnberg herangezogen. Auch Einsatzkräfte aus Coburg und Schweinfurt waren im Einsatz. Insgesamt waren rund 130 Beamte und drei Staatsanwälte beteiligt.

In den Morgenstunden verschafften sich die Polizisten der Spezialeinheiten schließlich in einer konzentrierten Aktion Zutritt zu insgesamt acht Wohngebäuden im Stadtgebiet Bamberg, dem Bamberger Landkreis und im Landkreis Haßberge in Unterfrangen. Sieben Verdächtige wurden festgenommen.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen wurden die Beamten in den Zimmern der Festgenommenen schnell fündig. Sie fanden große Mengen Anabolika und Marihuana im oberen zweistelligen Grammbereich. Zudem stellten die Polizisten unter anderem größere Mengen Bargeld sowie mehrere Datenträger sicher. Gegen einzelne Personen laufen zudem Ermittlungen wegen Verstößen des Waffengesetzes. Die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft Bamberg dauern an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.