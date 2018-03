Kurz nicht aufgepasst: BMW prallt in Ebrach gegen Hauswand

68-jähriger Fahrer kam aus Unachtsamkeit von der Straße ab - Vier Verletzte - vor 1 Stunde

EBRACH - Im Bamberger Land ist ein BMW-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen die Fassade einer Bäckerei gefahren. Die Ortsdurchfahrt war wegen der Bergungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt.

Der Fahrer kam von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Hauswand. © NEWS5 / Merzbach



Der Fahrer kam von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Hauswand. Foto: NEWS5 / Merzbach



Der 68-jährige BMW-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der B22 unterwegs, die auch durch den Ort Ebrach westlich von Bamberg führt. Nach Angaben der Polizei geriet er kurz vor der Orangerie aus einer Unachtsamkeit heraus nach links von der Straße ab und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes, in dem auch eine Bäckerei ansässig ist.

Der Fahrer und seine drei Begleiterinnen wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus, an dem Wagen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr musste für die Bergung der Unfallopfer und des zerstörten BMW die Ortsdurchfahrt teilweise komplett sperren. Zusammen mit den Schäden an der Hauswand beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 50.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru