Landkreis Bamberg: Schnittholz gerät bei Walsdorf in Brand

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt - vor 33 Minuten

WALSDORF - In der Nacht zum Freitag ist ein Holzhaufen bei Walsdorf in Flammen aufgegangen. Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die genaue Brandursache ist unklar.

In der Donnerstagnacht, gegen 23 Uhr, ist laut Polizei ein großer Haufen Schnittholz bei Walsdorf im Landkreis Bamberg abgebrannt. Etwa 100 Feuerwehreinsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Dabei verletzte sich einer von ihnen.

Weitere Personen oder Anwohner blieben unverletzt. Die genaue Ursache für den Brand ist nicht bekannt. Die Polizei geht bislang davon aus, dass ein unachtsames Verhalten, beispielsweise eine weggeworfene Zigarette, das Feuer ausgelöst hat.

Bilderstrecke zum Thema

Am Donnerstag, gegen 23 Uhr, ist ein Haufen Schnittholz bei Walsdorf im Landkreis Bamberg in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann, allerdings nicht in Zusammenhang mit dem Feuer. Die Ursache ist bisher unklar.