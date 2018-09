Unter dem Motto “Junge Stimmen am Opernhimmel“ präsentierten die bisherigen Teilnehmer der Sommer Oper Bamberg am vergangen Sonntag großartige Klassiker aus der Opernliteratur von Puccini über Mozart bis hin zu Bizet und Verdi.

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im oberfränkischen Landkreis Bamberg ums Leben gekommen. Sein Wagen kam am Montagabend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch am Unfallort zwischen Scheßlitz und Windischletten gestorben.

Am frühen Montagabend kam ein Motorradfahrer alleinbeteiligt in der sogenannten Applauskurve, einer scharfen Linkskehre, bei Bamberg von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Würgauer Berg ist seit dem Vorjahr an Feiertagen und Wochenenden für Motorradfahrer gesperrt, um Unfälle zu verhindern.