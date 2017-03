Lkw kippte um: A73 bei Bamberg stundenlang gesperrt

BUTTENHEIM - Auf der A73 ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und quer über der Fahrbahn liegend zum Stillstand gekommen. Die A73 war in Richtung Nürnberg bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.

Der Brummi schleuderte über die Bahn, walzte die Mittelleitplanke teilweise nieder und kippte schließlich auf die Beifahrerseite. © NEWS5 / Merzbach



Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Warum er sein Fahrzeug nicht auf der Straße halten konnte, gegenlenkte, und der Brummi daraufhin umkippte, ist derzeit noch nicht geklärt.

Da aus dem Sattelzug, in dem 14 Tonnen Lebensmittel transportiert wurden, eine große Menge Diesel ausgetreten ist, dauerten die Aufräumarbeiten bis etwa 14.30 Uhr an. Die A73 war in Richtung Nürnberg komplett gesperrt, der Verkehr wurde über die B505 großräumig umgeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 300.000 Euro.

