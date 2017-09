Am Dienstagabend ist es auf der A3 bei Schlüsselfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw gekommen. Dabei wurden der Unfallverursacher und sein Beifahrer im komplett verbeulten Führerhaus eingeklemmt. Sie kamen nach der Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik. Die A3 war in Fahrtrichtung Frankfurt mehrere Stunden komplett gesperrt. © NEWS5 / Merzbach