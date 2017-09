Los geht´s ab Freitag: Bambergs Bockbier-Saison startet

BAMBERG - Mit Beginn der Herbstzeit erhält im Bamberger Raum auch das allseits beliebte Bockbier - in manchen Teilen auch Starkbier genannt - wieder Einzug. Bis in den kommenden Mai hinein feiern Bierbrauer und Bierliebhaber vielerorts diesen besonderen Gerstensaft mit seiner klar definierten Mindeststammwürze von 16 Prozent (beim Doppelbock gar von 18 Prozent).

Ab Freitag startet in und um Bamberg die neue Bockbier-Saison. Foto: Marius Becker/dpa



Die Geschichte des Bockbieres geht zwar bis ins Mittelalter, genauer gesagt ins 13. Jahrhundert, und eine kleine Stadt im heutigen Niedersachsen namens Einbeck zurück, doch erst der Niedergang Einbecks legte den Grundstein für den Erfolg des heutigen Bockbieres.

In Bayerns Landeshauptstadt München schaute man im 16. Jahrhundert neidisch auf die Einbecker und ihren weltberühmten Gerstensaft. Ab etwa 1550 erfolgten regelmäßige Lieferungen an den bayerischen Hof, und 1612 wurde schließlich der Einbecker Braumeister Elias Pichler an das 1589 in München gegründete Braune Hofbräuhaus abgeworben, um den bisher mäßigen Ergebnissen der bayerischen Braukunst (jenseits des Weißbieres) auf die Sprünge zu helfen.

Doch erst zwei Jahre später war ihm der erste befriedigende Sud, allerdings mit neuem, untergärigem Rezept, geglückt. Das im Volksmund "Ainpöckisches Pier" genannte Bier kam nicht nur bei den Münchnern gut an, sondern half ihnen auch während des Dreißigjährigen Krieges. Im Gegenzug für eine Lieferung von 344 Eimern des guten Stoffes sahen die Schweden 1632 von einer Plünderung der Stadt ab. Nachdem der Nachschub aus Einbeck durch den Krieg und seine Folgen versiegt war, waren die Münchner Brauer auf sich gestellt, und eine neue Erfolgsgeschichte des Bieres nach Einbecker Art sollte beginnen.

Die Erfindung des Doppelbockes

Aus "Ainpöksch" wurde "Pöcksch" und daraus am Ende "Bock". Gebraut wurde das kräftige Bier vor allem zu den klassischen Fastenzeiten (40 Tage vor Weihnachten und Ostern), denn die kirchliche Regel "Liquida non frangunt ieiunium - Flüssiges bricht das Fasten nicht" erlaubte durchaus nahrhaftes Bier als Ersatz für die verbotenen Speisen. Noch heute sind mit den Anstichen des neuen Bockbieres zu Beginn der Fastenzeiten große Feste in Bayern und Franken verbunden, nicht selten begleitet von Ritualen zur Bockbierprobe. Bei der bekanntesten wird eine Holzbank mit dem Bockbier übergossen. Anschließend setzen sich vier Burschen in Lederhosen für eine Stunde darauf. Auf ein Kommando stehen sie gleichzeitig auf. Bleibt die Bank an den Gesäßen kleben, ist das Bier stark genug, ansonsten ist es durchgefallen. Ähnliches ist auch von den "Ale Connors" aus England überliefert, die auf gleiche Weise die Bierqualität prüften.

Ebenso interessant und spannend ist noch die "Erfindung" des Doppelbockes durch die Paulanermönche. Die aus Italien stammenden Geistlichen waren im Zuge der Gegenreformation 1627 nach Bayern gekommen und hatten im ehemaligen Basilianerkloster in der Au Quartier bezogen. Die Mönche begannen kurz nach dem Einzug mit dem Brauen für ihren Hausgebrauch und versorgten bald auch schon Teile der Bevölkerung der Stadt - sehr zum Unmut der anderen Brauereien Münchens. Nach einigem Hin und Her erhielten die Paulaner 1780 die Genehmigung, ihr Bier offiziell zu verkaufen.

Zum Dank schenkten sie am Fest des Ordensgründers Franz von Paula, dem 2. April, später am darauffolgenden Samstag, im Beisein des Kurfürsten und seines Hofstaates ein besondersstarkes Bier aus, das "Sankt-Vater-Bier", aus dem sich im Volksmund bald der Name "Salvator" entwickelte. Es hatte deutlich mehr Gehalt als das bekannte Ainpöckische Bier. Nach der Säkularisation übernahm der Unternehmer Franz Xaver Zacherl die Brauerei und führte die Tradition dieses Starkbieranstiches fort.

Zwar ist der Name "Salvator" seit März 1896 patentrechtlich geschützt, doch die Brauereien orientierten sich auch weiterhin an der Namensgebung: Es gibt zahlreiche weitere Doppelbockbiere, deren Namen entweder auf -ator endet (Celebrator, Alligator, Bambergator etc.), oder die nach einem Heiligen benannt worden sind, wie beispielsweise Vitus, Korbinian oder Aloisius.

Die ultimative Steigerung ist übrigens der Eisbock, ein gefrorenes Bock- oder Doppelbockbier, das durch Ausfrieren des Wassers Alkoholgehalte bis an die 60 Prozent erreichen kann. Das aktuell stärkste Bier der Welt, der "SchorschBock" mit 57,5 Prozent Alkohol, ist ein Eisbock, der über mehrere "Runden" in der Tiefkühlung eine derart hohe Konzentration erreicht. Besuchen können Sie den Brauer, Georg Tscheuschner, in seiner gerade neu gebauten Brauerei im Gunzenhausener Ortsteil Oberasbach am fränkischen Brombachsee.

Wie eingangs erwähnt, feiern die Brauereien im Stadt und Landkreis Bamberg dieses Bier noch heute mit besonderen Bieranstich-Festen.

Wann und wo das Starkbierfass angestochen wird, entnehmen Sie nachfolgender Übersicht:

29.09.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Göller

29.09.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Schlossbrauerei Reckendorf Georg Dirauf Reckendorf

29.09.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Diller Keller Dörfleins

01.10.2017, 17 Uhr - Rauchbieranstich, Brauerei Will Schederndorf

03.10.2017, 12 Uhr - Bockbieranstich, Schmausenkeller / Brauerei Müller Reundorf

05.10.2017, 16 Uhr - Urbock-Anstich, Brauerei Schlenkerla Bamberg

06.10.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Keesmann

06.-07.10.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Schuhmannskeller Bischberg

06.10.2017, 20 Uhr - Bockbieranstich, Löwenbräukeller Buttenheim

07.10.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Gasthof Hartmann Würgau

07.10.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Becher Bräu

11.10.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Gasthof Grosch Rödental

13.-14.10.2017, 11 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei-Gasthof Kundmüller Weiher

13.10.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Freudenecker Fischer-Bräu Freudeneck

13.10.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Mahrs-Bräu Bamberg GmbH

13.10.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Bamberger Weißbierhaus, Bamberg

14.10.2017, 15 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Höhn Memmelsdorf auf dem Höhnskeller

14.10.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG Breitengüßbach

14.10.2017, 19 Uhr - Bockbieranstich, St. GeorgenBräu Buttenheim

20.10.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Gaststätte Dremel Wattendorf

20.10.2017, 17 Uhr - 7. Bockbieranstich im Brauereihof, Brauerei Först Drügendorf in der Altendorfer Scheune

21.10.2017, 10 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Gasthof Höhn Memmelsdorf

21.10.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, auf dem Roppelts-Keller Brauerei Gasthaus Roppelt Stiebarlimbach

26.10.2017, 15 Uhr - Bockbieranstich Brauerei Fässla Bamberg

28.-30.10.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, hell und herb Weihnachtsbock Brauerei Gasthof Schwan

31.10.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Hübner Bräu, Gaststätte Stilbruch, Bamberg

31.10.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Hotel & Brauereigasthof Drei Kronen Memmelsdorf

03.11.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Reblitz Bad Staffelstein-Nedensdorf

04.11.2017, 11 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Will Schederndorf

04.11.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Josef Greif, Forchheim

04.11.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Wagner-Bräu GmbH & Co. KG Kemmern

04.11.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Braugasthof Beck-Bräu Trabelsdorf

08.11.2017, 17 Uhr - Musikantenstammtisch mit Bockbieranstich, Drossenfelder Bräuwerck Neudrossenfeld

10.-12.11.2017, 10 Uhr - Bockbieranstich, Konrad Krug Brauerei und Tanzsaal GmbH Breitenlesau

10.11.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Wagner Keller Kemmern

10.11.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Hummel GmbH & Co. KG Merkendorf

11.11.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei & Gasthof Kürzdörfer Creussen-Lindenhardt

11.11.2017, 19 Uhr - REH-BOCK-Anstich, Privatbrauerei Reh OHG Lohndorf

17.11.2017, 18 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Wagner GmbH Memmelsdorf - Merkendorf

22.11.2017, 19 Uhr - Bockbieranstich, mit Kathreinbock Brauerei Grasser Huppendorf

23.11.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Greifenklau Bamberg

24.11.2017, 19 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Hennemann Sambach

30.11.2017, 17 Uhr - Bockbieranstich, Gasthausbrauerei Ambräusianum

02.12.2017, 16 Uhr - Bockbieranstich, Hausbräu Stegaurach

15.12.2017, 16 Uhr - Weihnachtsbock-Anstich, Brauerei Zehendner Mönchsambach

05.01.2018, 17 Uhr - Stärk Antrinken, Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

17.02.2018, 18 Uhr - Bockbieranstich, Brauerei Gastwirtschaft – Tanzsaal Scharpf Seßlach-Heilgersdorf

