Mann in Bamberg gegen Kopf getreten: 27-Jähriger in U-Haft

Polizei Bamberg-Stadt fahndet nach weiteren Tatverdächtigen - vor 37 Minuten

BAMBERG - In der Bamberger Braunacher Straße eskalierte am Sonntag ein Streit: Ein 27-Jähriger schlug mit weiteren Männern immer wieder auf einen Senegalesen ein, obwohl dieser bereits am Boden lag. Seit Montag befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Zwischen dem Afrikaner und einer vierköpfigen Gruppe von Albanern kam es am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in der Baunacher Straße zum Streit. Während dieser Auseinandersetzung fiel der 31-Jährige zu Boden. Danach sollen die Albaner dem Gestürzten mit dem Fuß gegen Oberkörper und Kopf getreten haben und darauf geflüchtet seien, wie ein Zeuge berichtete. Der Senegalese verletzte sich laut Polizeiangaben leicht und musste ambulant behandelt werden.

Im Rahmen einer Fahnung konnten die Beamten der Polizei Bamberg-Stadt einen der Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Drei weitere Männer sind flüchtig. Spezialisten haben am Tatort relevante Spuren und Beweismittel sichergestellt. Die Polizei Bamberg-Stadt hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und dem Aufenthaltsort der drei unbekannten Tatverdächtigen übernommen. Noch am Montag wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen erlassen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

