Mann mit Spielzeugwaffe löst in Bamberg Großeinsatz aus

Anrufer hatte Polizei alarmiert - täuschend echt aussehendes Plastikgewehr - vor 3 Stunden

BAMBERG - Ein Passant meldet am Montagvormittag per Notruf, dass am Flussufer der Regnitz ein mit Gewehr bewaffneter Mann entlang laufe. Die Bamberger Polizei rückt mit zehn Streifenwagen an - um dann festzustellen, dass die Waffe völlig ungefährlich ist.

Ein Zeuge hatte am Montagvormittag gemeldet, dass ein Fußgänger mit einem Gewehr durch die Stadt laufe, sagte ein Polizeisprecher. Kurze Zeit später fanden die Beamten den Verdächtigen in der Nähe der Schweinfurter Straße. Sie fesselten den Mann zunächst, da nicht sicher war, ob er eine scharfe Waffe bei sich hat.

Schnell stellte sich dann aber heraus, dass es sich um eine schwarze Maschinenpistole aus Kunststoff handelte - ein Spielzeug. Nach eigenen Angaben hatte der Mann das Spielzeug kurz zuvor im Müll gefunden und mitgenommen, wie die Ermittler mitteilten. "Momentan sieht es danach aus, als sei es einfach eine schlechte Idee gewesen, zur Weihnachtsmarktzeit mit so einem Gegenstand herumzulaufen." Gegen den 26-Jährigen wird wegen des Führens einer sogenannten Anscheinswaffe ermittelt.

jru, dpa