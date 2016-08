Mann schwingt Eisenstange am Bamberger Maxplatz

BAMBERG - Wiederholungstäter in Bamberg: Ein 49-Jähriger Mann wurde am Donnerstag mehrmals von der Polizei für diverse Delikte aufgegriffen. Als er dann am Maxplatz eine Eisenstange schwang, wurde er schließlich festgenommen.

Kurz nach 8 Uhr wurde der 49-Jährige erstmals von der Polizei in Bahnhofsnähe kontrolliert. Nach einem fehlgeschlagenen Fluchtversuch fanden die Beamten eine Dose Marihuana, einen gedrehten Joint und Schnupfröhren mit Amphetamin-Anhaftungen in seinem Besitz.

Ebenso wurde - wegen des Verdachts auf Diebstahl - ein hochwertiges Smartphone beschlagnahmt.

Kurze Zeit später fiel der Bamberger wieder der Polizei auf, als er mit einem hochwertigen Mountainbike unterwegs war, das er wieder entsorgte. Die Beamten nehmen an, dass auch dieses Rad gestohlen wurde.

Die Ordnungshüter nahmen ihn schließlich fest, nachdem Passanten den auffälligen Mann mit Eisenstange am Maxplatz gemeldet hatten.

