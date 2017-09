Mann uriniert gegen Hauswand - Freundin schlägt Polizisten

25-Jähriger und seine aggressive Begleiterin sorgten in Bamberg für Unruhe - vor 51 Minuten

BAMBERG - Ganz schön daneben benahmen sich ein betrunkener 25-Jähriger und seine Begleiterin am frühen Sonntagmorgen in Bamberg: Erst urinierte der Mann gegen eine Hauswand und beleidigte drei junge Frauen, dann griff seine Freundin mehrere Polizisten an.

Die Polizisten erwischten den 25-Jährigen gegen 4 Uhr morgens in der Promenadenstraße beim Urinieren gegen eine Hauswand. Zudem zeigte der Mann drei vorbeikommenden jungen Frauen den ausgestreckten Mittelfinger.

Als die Beamten den Mann zur Rede stellten, stürmte seine Begleiterin plötzlich auf die Polizisten zu und schlug auf sie ein. Selbst als die Beamten sie überwältigt hatten, trat die Frau noch umsich und beleidigte die Polizisten. Diese blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Der Beamten nahmen den 25-Jährigen und seine Begleiterin daraufhin aufgrund ihrer Alkoholisierung fest und brachten sie in eine Haftzelle.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die drei jungen Frauen, die von dem Mann beleidigt wurden, sich unter der Nummer 0951 9129-210 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.