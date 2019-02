Mehrere Feuer in Bamberg: Polizei sucht Brandstifter

"Wir wollen den Täter möglichst schnell finden", sagte ein Sprecher - vor 1 Stunde

BAMBERG - Nachdem es im Bamberger Osten innerhalb weniger Tage mehrfach gebrannt hat, ist die Polizei auf der Suche nach einem Brandstifter. "Wir gehen davon aus, dass die Feuer von derselben Person gelegt wurden", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Los ging die Brandserie am Dienstagabend, als im Keller eines sechsstöckigen Wohnhauses in Memmelsdorf bei Bamberg ein Feuer ausbrach. Bei dem Brand mussten alle Bewohner das Gebäude verlassen, sechs Menschen wurden verletzt, der Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro.

Zwei Tage später - am Donnerstagabend - steckte ein Unbekannter eine Gartenhütte neben einer Bahnlinie im Bamberger Industriegebiet und einen Papiermüllcontainer vor einem Hochhaus in Memmelsdorf in Brand. Der Gesamtschaden: etwa 8000 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Brand in Memmelsdorf: Feuerwehr rettet Bewohner Die Bewohner eines Memmelsdorfer Mehrfamilienhauses mussten sich teilweise auf ihre Balkone retten: Gegen 22 Uhr war dort am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Alle Personen konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Sechs Personen wurden verletzt. Drei von ihnen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug der Brandstifter dann wieder zu und zündete im Osten Bambergs zwei Mülltonnen und eine weitere Gartenlaube an. Auch hier wurde niemand verletzt, der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. "Auch wenn nach dem Kellerbrand die Folgedelikte nicht so gravierend waren, wollen wir den Täter natürlich möglichst schnell finden", sagte der Sprecher.

Bilderstrecke zum Thema Gartenhütte in Bamberg steht in Flammen: Bahnverkehr eingestellt Am Donnerstagabend sorgte eine in Brand stehende Gartenhütte an der Coburger Straße für einen Feuerwehreinsatz in Bamberg. Durch die unmittelbare Nähe zu den Bahngleisen, musste der Eisenbahnverkehr während der Löscharbeiten eingestellt werden.



dpa