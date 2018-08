Meterhohe Flammen: Scheune fängt bei Bamberg Feuer

In Rattelsdorf waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

RATTELSDORF - Einen Schaden im fünfstelligen Bereich forderte ein Scheunenbrand im Rattelsdorfer Ortsteil Ebing (Landkreis Bamberg) am frühen Montagmorgen. Nach einer Stunde konnten die meterhohen Flammen unter Kontrolle gebracht werden.

Bilderstrecke zum Thema 80.000 Euro Schaden: Scheune brennt bei Bamberg nieder Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren am frühen Montagmorgen in die Hauptstraße im Rattelsdorfer Ortsteil Ebing. Dort fing eine Scheune Feuer, in der auch Fahrzeuge standen. Das meterhohe Feuer konnte nach einer Stunde gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird noch ermittelt.



Gegen 4.30 Uhr ging die Meldung bei der Leitstelle in Bamberg ein, dass eine Scheune in der Hauptstraße in Ebing in Flammen steht. Die Einsatzkräfte verbrachten etwa eine Stunde am Brandort, um das Feuer löschen zu können. In der Scheune fingen auch ein Auto, zwei Mopeds und ein Gabelstapler Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Das Gebäude selbst ist "in Mitleidenschaft gezogen" worden, so die Polizei weiter. Die Straßen rund um die Scheune waren während der Löscharbeiten nicht passierbar. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, ein Brandermittler wird diese weiterführen. Der Schaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro, verletzt wurde dabei niemand.

