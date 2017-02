Miss Bamberg will Germany's Next Topmodel werden

Claudia Fiedler ist in der zwölften Staffel der Castingshow dabei - vor 37 Minuten

BAMBERG - Es ist wieder soweit: Ab Donnerstag sucht Heidi Klum "Germany's Next Topmodel". In der zwölften Staffel der Pro7-Show kämpft diesmal Miss Bamberg um den Titel. Für das Abenteuer hat sich die 22-Jährige speziell vorbereitet.

Claudia Fiedler kommt eigentlich aus Harburg in Niederbayern. Dennoch hat die 22-Jährige im vergangenen Jahr die Wahl zur Miss Bamberg gewonnen. © ProSieben/Martin Bauendahl



Claudia Fiedler kommt eigentlich aus Harburg in Niederbayern. Dennoch hat die 22-Jährige im vergangenen Jahr die Wahl zur Miss Bamberg gewonnen. Foto: ProSieben/Martin Bauendahl



Claudia Fiedler ist die amtierende Miss Bamberg. Mit diesem Titel gibt sich die ehrgeizige Blondine aber nicht zufrieden. In der zwölften Staffel von "Germany's Next Topmodel" peilt die 22-Jährige den großen Durchbruch in der Modelbranche an. Um Heidi Klum und den anderen Jurymitgliedern zu gefallen, hat sie sich von ihren künstlichen Fingernägeln getrennt und für den Laufsteg trainiert. Frei nach ihrem Lebensmotto: "To be prepared is half the victory".

Die Dreharbeiten der TV-Show sind größtenteils abgeschlossen. Wie weit die gebürtige Niederbayerin gekommen ist, ist allerdings streng geheim. Auf ihrer Facebook-Seite bringt sie ihre Fans mit einem gemeinsamen Profilbild mit Heidi Klum schon einmal in Topmodel-Stimmung. Zu sehen sind die beiden ab Donnerstagabend ab 20.15 Uhr auf Pro 7.

Bilderstrecke zum Thema Germany's Next Topmodel 2017: Das sind die Kandidatinnen Zum 12. Mal sucht Heidi Klum Germany's Next Topmodel. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele junge Mädchen bei ProSieben beworben. Mit dabei ist in der aktuellen Staffel unter anderem die amtierende Miss Bamberg Claudia.



fr