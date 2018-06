Missbrauch an fränkischer Kita: Erzieher-Azubi muss in Haft

19-Jähriger soll sich in Bischberg an mehreren Kindern vergangen haben - vor 52 Minuten

BAMBERG - Wegen sexuellen Missbrauchs im Kindergarten hat das Landgericht Bamberg einen 19-Jährigen zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass sich der angehende Erzieher in 13 Fällen an Kindern vergangen hat.

Der Anwalt Vincent Burgert (links) führt den Angeklagten (mitte) in den Gerichtssaal. Foto: Nicolas Armer/dpa



Tatort war ein Kindergarten im Landkreis Bamberg. Die Öffentlichkeit war in dem Verfahren ausgeschlossen, lediglich zur Urteilsverkündung durften Zuhörer und Medien in den Gerichtssaal. Zuvor hatte ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten Reifedefizite und ein pädophiles Interesse attestiert, ihm aber gute Therapieaussichten bestätigt. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Bamberg wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Eltern hatten im November Anzeige gegen den Auszubildenden erstattet.