Mit 4,2 Promille fast Unfallflucht als Geisterfahrer auf A70

STADELHOFEN - Einzig der Geistesgegenwart eines 40-jährigen Autofahrers ist es zu verdanken, dass in der Nacht auf Samstag auf der A70 im Bereich von Stadelhofen im Landkreis Bamberg nach einem Verkehrsunfall mit Blechschaden nicht noch weitaus Schlimmeres passiert ist.

Der 40-Jährige war laut Polizei in Richtung Bayreuth unterwegs als er von einem 45-Jährigen in einem schwarzen Honda überholt wurde. Der Honda stieß dabei zuerst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke, bevor er mitten auf der Fahrbahn quer zum Stehen kam. Obwohl der 40-Jährige sofort vollbremste, krachten die beiden Autos ineinander.

Nachdem die beiden Männer ihre Autos von der Straße geschafft hatten, bestand der 40-Jährige auf eine Aufnahme des Unfalls durch die Polizei, woraufhin der 45-Jährige kommentarlos in sein demoliertes Auto stieg und zum nahegelegenen Parkplatz Paradiestal fuhr. Nach der Inaugenscheinnahme seines eigenen Unfallschadens am Wagen wartete er allerdings nicht auf die Polizei, sondern versuchte als Geisterfahrer auf die A70 zu fahren.

Erfolgreiche Verfolgsungsjagd

Der 40-Jährige reagierte jedoch blitzschnell und blockierte geistesgegenwärtig die Auffahrt mit seinem Auto und verhinderte damit eine dramatische, vielleicht folgenschwere Verkehrssituation. Der Honda-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Bayreuth - allerdings auf der richtigen Fahrbahn - in starken Schlangenlinien fort. Der 40-Jährige verfolgte ihn jedoch und gab seinen aktuellen Standort regelmäßig an die Polizei weiter.

Die Beamten stoppten den 45-Jährigen an der Ausfahrt Thurnau-West und fanden den Grund für das seltsame Verhalten des Mannes schnell heraus: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 4,2 Promille. Seinen Führerschein brachten die Polizisten samt Anzeige zur Staatsanwaltschaft, den Honda in die Polizeiverwahrstelle und den Fahrer nach einer Blutentnahme in eine Arrestzelle zur Ausnüchterung. Nachdem er am Samstagnachmittag wieder einigermaßen nüchtern war, konnte er sich laut Polizei jedoch kaum noch an den Unfall erinnern.

Zeugen, denen der schwarze Honda Accord mit polnischem Kennzeichen am Freitag kurz vor Mitternacht sonst noch aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 in Verbindung zu setzen.

