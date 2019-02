Mit Auto kollidiert: Radfahrer stirbt in Bamberg

Radler wurde beim Linksabbiegen von Pkw erfasst - vor 41 Minuten

BAMBERG - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in Bamberg gekommen: Ein Radfahrer prallte beim Abbiegen mit einem Auto zusammen. Einen Tag später erlag er seinen schweren Verletzungen.

Gegen 21.15 Uhr fuhr der Radfahrer die Magazinstraße in Bamberg entlang. Als er links in die Siechenstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Die Polizei musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme absperren. Ein Sachverständiger sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft waren im Einsatz. Der Radler wurde vom Rettungsdienst in ein Bamberger Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag. Nach wie vor ist die Identität des Mannes noch nicht geklärt. Daher bittet die Polizei Bamberg-Stadt Zeugen um Hinweise.

Der Radfahrer war mit einer blau/grau/orangen Sportjacke, einer blauen Nike-Jogginghose und einem gelben T-Shirt bekleidet. Dazu trug er graue Nike-Sportschuhe. Unterwegs war er mit einem offenbar neuen Pedelec der Marke Fischer.

Hinweise zur Identität des verstorbenen Radfahrers nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Dieser Artikel wurde am Sonntag gegen 18.24 Uhr aktualisiert.

jm