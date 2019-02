Mit Auto kollidiert: Radler im Bamberg schwerst verletzt

Radfahrer wurde beim Linksabbiegen von Pkw erfasst - vor 1 Stunde

BAMBERG - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in Bamberg: Ein Radfahrer prallte beim Abbiegen mit einem Auto zusammen und erlitt schwerste Verletzungen.

Gegen 21.15 Uhr fuhr der Radfahrer die Magazinstraße in Bamberg entlang. Als er links in die Siechenstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Bamberger Krankenhaus gebracht. Die Polizei musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme absperren. Ein Sachverständiger sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft waren im Einsatz.

