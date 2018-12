Nach Pflegeskandal: Schloss Gleusdorf wird geschlossen

BAMBERG/GLEUSDORF - Nach rätselhaften Todesfällen in der unterfränkischen Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf schreiten nun die Behörden ein: Bis Ende Januar soll die Residenz geschlossen werden. Die Einrichtung hat Widerspruch eingelegt.

Die wegen rätselhafter Todesfälle ins Visier der Staatsanwaltschaft geratene Seniorenresidenz Gleusdorf soll Ende Januar geschlossen werden. "Das Landratsamt hat eine Betriebsuntersagung an die Seniorenresidenz zugestellt. Die Einrichtung hat Widerspruch eingelegt", sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch. Konkrete Gründe für den Entzug der Betriebserlaubnis nannte sie mit Blick auf das laufende Verfahren nicht. Die Heimleitung wollte sich dazu am Mittwoch nicht äußern. Das Verwaltungsgericht Würzburg bestätigte den Eingang der Eilsache.

In der "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf" im unterfränkischen Untermerzbach (Landkreis Haßberge) waren vor mehr als drei Jaahren fünf Bewohner unter dubiosen Umständen gestorben. Seither wird ermittelt, ob der Grund dafür Misshandlungen oder eine schlechte Versorgung waren. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden wegen des Verdachts des Totschlags sowie der gefährlichen Körperverletzung und der Misshandlung von Schutzbefohlenen geführt.

