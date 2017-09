Nach sexuellen Übergriffen in Hirschaid: Haupttäter in U-Haft

Ermittlungen der Polizei führten zu einem 33-Jährigen - vor 1 Stunde

HIRSCHAID - Der bisher flüchtige vierte Tatverdächtige und mutmaßliche Haupttäter der sexuellen Übergriffe am Samstagabend bei der Kirchweih in Hirschaid konnte nach Ermittlungen der Polizei festgenommen werden. Er sitzt nun, wie auch drei weitere zuvor festgenommene Tatverdächtige, in Untersuchungshaft.

Eine Gruppe junger Männer hatte am Samstag gegen 21.15 Uhr am Kirchweihgelände im Bereich des Damms zwei junge Frauen unter eine Brücke gedrängt. Ein Tatverdächtiger aus dieser Gruppe berührte die beiden unsittlich, womit die weiteren Mitglieder der Gruppe, darunter auch die drei bereits Festgenommenen, einverstanden waren, dies billigten und dabei zuschauten.

Angehörige dieser Personengruppe hielten dazu auch eine 17-Jährige unter einer Brücke fest, um sie unsittlich zu berühren. Den jungen Frauen gelang kurz darauf die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten zunächst drei der Tatverdächtigen, im Alter von 16 bis 20 Jahren, ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Bamberg am Sonntag Haftbefehl gegen drei Tatverdächtige beantragt hatte, kamen sie anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnten Beamte den bisher flüchtigen vierten Tatverdächtigen und zugleich mutmaßlichen 33-jährigen Haupttäter ermitteln. Der Mann wurde noch am Mittwochabend festgenommen, auf Antrag der Bamberger Staatsanwaltschaft erging am Donnerstag Haftbefehl wegen sexueller Nötigung. Polizisten brachten ihn danach in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Arbeitsgruppe der Polizei Bamberg-Land und der Staatsanwaltschaft dauern an. Derzeit haben die Beamten keine Erkenntnisse, dass die sexuellen Übergriffe gegen die jungen Frauen mit einer zeitlich circa zwei Stunden späteren tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf der Kirchweih in Hirschaid in Verbindung stehen.

Die Polizei bittet nach wie vor Zeugen, die Angaben zu den sexuellen Übergriffen gegen 21.15 Uhr oder zu der tätlichen Auseinandersetzung gegen 23 Uhr machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 bei der Polizei Bamberg-Land zu melden.

sha