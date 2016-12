Nach Tod von Janina: Lange Haftstrafe für Todesschützen

54-Jähriger hatte in Silvesternacht zum Revolver gegriffen - vor 3 Stunden

BAMBERG - In der Silvesternacht 2016 erschoss ein 54-Jähriger die elfjährige Janina: Nun wird er viele Silvesternächte im Strafvollzug verbringen: Das Landgericht Bamberg verurteilt ihn wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren.

Der 54-Jährige schoss auf eine Personengruppe und nahm dabei billigend in Kauf, einen Menschen zu töten. © dpa / Nicolas Armer



Der 54-Jährige schoss auf eine Personengruppe und nahm dabei billigend in Kauf, einen Menschen zu töten. Foto: dpa / Nicolas Armer



Regungslos hören Janinas Eltern zu, als Manfred Schmidt, der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer, das Urteil spricht: Es sind sie, an die er sich zuerst wendet. Ihr Leben ist zerstört, in neun Tagen, wenn alle anderen die Silvesternacht 2017 feiern, begehen sie den ersten Todestag ihrer Tochter. Janina ist gestorben, dies ahnten sie und hören es nun, am fünften Verhandlungstag, weil ein kranker Mann genervt war. Roland E., so heißt es in der Urteilsbegründung, schoss, weil er frustriert war, weil er die feiernden Menschen draußen auf der Straße, ihre Böllerei in dem kleinen Dorf Unterschleichach am Steigerwald nicht hören wollte.

Gegen ein Uhr schlug das Projektil seines Revolvers Kaliber 22 im Hinterkopf ihrer hübschen, braunhaarigen Tochter ein. Ist ein größeres Leid vorstellbar, als der Tod des eigenen Kindes?

Könnte irgendein Motiv des Angeklagten, würde er es denn nennen, ihnen helfen, mit diesem entsetzlichen Geschehen irgendwie fertig zu werden? Die Strafkammer wollte, so sagt Schmidt, das Verfahren vor Weihnachten zu Ende bringen, vielleicht könne das Urteil, ein abgeschlossenes Verfahren, den Eltern helfen, mit der Trauerarbeit zu beginnen und dazu beitragen, dass Wunden irgendwann verheilen.

Der Richter lässt den Tagesablauf des Roland E. an jenem 31. Dezember 2015 Revue passieren, er trägt vor, wie Roland E. an jenem Tag bis zum Mittag gearbeitet hatte, dann heimfuhr und auf dem Sofa einschlief, nachdem er zwei Antidepressiva-Tabletten geschluckt hatte. Gegen 0.30 Uhr wachte E. von der Silvesterknallerei auf und stellte sich in den Garten hinter seinem orangefarben, verputzten Haus in dem 455-Einwohner-Dörflein Unterschleichach und schoss. Er stellte sich in den Schatten, damit ihn keiner sehen konnte - "er musste nicht befürchten, dass ihn andere Personen wahrnehmen", so Schmidt, "er war wütend, verärgert und frustriert". Roland E. war einsam, während die anderen feierten. Seit er im Jahr 2010 von seiner Lebensgefährtin verlassen wurde, saß er alleine in seinem Haus, seinen Sohn sah er nur alle 14 Tage, seine Lebenssituation nannte Roland E. selbst "scheiße".

Und so wollte er in jener Nacht mit einem Schuss die Feiernden vertreiben, fünfmal feuerte er, schoss in einem flachen Winkel auf die sechsköpfige Personengruppe.

Dass er jemanden treffen würde, nahm er billigend in Kauf. Janina M. verstarb am 1. Januar in den frühen Morgenstunden, selbst Notoperationen konnten sie nicht retten.

Es ist unklar geblieben, ob Roland E. von Anfang an wusste, dass er jemanden getroffen hat. Fest steht nur, dass er wieder ins sein Haus ging und die fünf Patronenhülsen in seinen Ofen warf - dort wurden sie später von den Ermittlern entdeckt. Er setzte sich vor sein Fernsehgerät und schlief ein. Später putzte er die Tatwaffe.

Nach den tödlichen Silvesterschüssen wurde in Unterschleichach umfangreich ermittelt, am Neujahrsmorgen stand die Polizei um elf Uhr bei Roland E. in der Wohnung - er behauptete, er habe die ganze Nacht geschlafen. Als später Nachbarn schilderten, dass sich in seinem Haus gegen 0.30 Uhr ein Fensterrollo bewegte, dass von draußen zu sehen war, dass Roland E. lange vor dem TV-Gerät gesessen haben muss, sahen die Ermittler den ersten Widerspruch. Ein Verdacht keimte auf, als alle Waffen der Unterschleichacher inspiziert wurden - auch Roland E. gab vier Waffen ab. Und dabei fiel auf, dass einer seiner Revolver gereinigt und stark eingeölt worden war. Gutachten belegten später, dass es sich bei diesem Revolver um die Tatwaffe handelte.

Roland E. wurde an seinem Arbeitsplatz, der Justizvollzugsanstalt Ebrach, wo er als Ausfahrer zuständig war, festgenommen. In einer ersten Vernehmung gab er an, aus "Blödsinn" geschossen zu haben, bei der Ermittlungsrichterin sprach er selbst erstmals von Wut, von Frustration. Und er gab auch an, dass er im Garten mit seinem Revolver nicht gesehen werden wollte, im übrigen habe er Richtung Wald geschossen, auf keinen Fall auf die Menschengruppe gezielt.

Um den Standort, den der Schütze in jener Nacht eingenommen hatte, nachzuvollziehen, hatte die Strafkammer auch einen Ortstermin an Tatort in Unterschleichach anberaumt.

Danach stand, in Übereinstimmung mit den Gutachten von Waffensachverständigen und einem Ballistiker, fest, dass Roland E. direkt auf die Gruppe geschossen hatte. Dass ein Querschläger das Mädchen getroffen hatte, ist auszuschließen.

Was überhaupt geschehen war, als Janina niedersank, konnte in der Silvesternacht keiner der Umstehenden verstehen: Der Schuss war nicht zu hören, die Zeugen berichteten nur von einem leichten Pfeifgeräusch, als das Mädchen fiel.

"Die Zeugen wussten nicht, was eigentlich passiert ist. Gerade war man noch fröhlich, ein Schusss, in Unterschleichach, an Silvester? Daran dachte doch niemand", so Richter Schmidt.

Beinahe ein Jahr später steht fest: Roland E., ein Mann, der sich im Prozess jeden Satz aus der Nase ziehen ließ, hat ihr das Leben genommen. Krasser könnte der Unterschied zwischen Täter und Opfer nicht sein, heißt es in der Urteilsbegründung. Ein kranker alter Mann, ein Eigenbrötler, dem vor seiner eigenen Zukunft graut und ein junges, vor Freude hüpfendes Mädchen, das erstmals mit Freunden Silvester feierte und sich über seinen kleinen Bruder freute. Erst sechs Wochen vorher hatte die Mutter einen kleinen Jungen geboren.

Die Strafkammer hat die grundsätzlich für Mord zu verhängende lebenslange Freiheitsstrafe auf zwölfeinhalb Jahre gemildert: Der Psychiater hatte erläutert, dass nicht auszuschließen sei, dass Roland E. aufgrund seiner frustrierenden Lebenssituation, seiner Depressionen und der Wut in der Silvesternacht in einen Zustand geraten war, in dem er sich nicht mehr steuern konnte. Er ist daher vermindert schuldfähig.

Ulrike Löw