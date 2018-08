Nach Waldbrand bei Bamberg: Jetzt ermittelt die Kripo

BAMBERG - Gegen 2.45 Uhr wurden am Mittwochmorgen Einsatzkräfte in den Hauptsmoorwald im Osten Bambergs gerufen. Der Brand war von Anwohnern entdeckt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bilderstrecke zum Thema Waldbrand bei Bamberg hält Feuerwehr in Atem Nach ersten Angaben der Polizei Oberfranken ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer im Bamberger Hauptsmoorwald ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 2.45 Uhr alarmiert. Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Seit dem Vormittag ist der Brand unter Kontrolle.



Am südöstlichen Stadtrand von Bamberg war ein Waldbrand nahe eines ehemaligen Schießplatzes der US-Armee ausgebrochen. Das Feuer entzündete sich in der Nacht zu Mittwoch und konnte erst am Mittwochvormittag komplett gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Einzelne Verpuffungen von hinterlassener Munition erschwerten die Löscharbeiten. Demnach hat eine Waldfläche von circa einem halben Fußballfeld gebrannt, Häuser oder Menschen waren jedoch nicht gefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache führt derzeit die Kriminalpolizei Bamberg.

100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Ursache des Waldbrandes war zunächst unklar. In den vergangenen Wochen war es in Franken immer wieder zu Waldbränden gekommen. Vorsorglich kreisten Flugzeuge über den Wäldern, um Brände frühzeitig zu entdecken. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist die Gefahr von Waldbränden bayernweit in Franken am höchsten. Dort gilt fast überall die zweithöchste Gefahrenstufe.

Polizei sucht nach Zeugen

Laut dem Ermittlungsstand am Donnerstagmorgen geht die Kriminalpolizei derzeit von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen. Offenbar hielten sich am Dienstag drei Jugendliche im Alter von zirka 15 bis 17 Jahren mit ihren Fahrrädern am Ort des Geschehens in der Nähe der Geisfelder Straße auf. Ein Jugendlicher hatte kurze blonde Haare, ein weiterer war von südländischem Aussehen. Zum dritten Jungen liegt keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei bittet nun unter der Nummer um Hinweise 0951/9129-491 zu den Jugendlichen.

Dieser Artikel wurde am 30. August um 9.33 Uhr aktualisiert.

