Nach Wohnhausbrand in Pommersfelden: Zeuge gesucht

Ein Radfahrer könnte Hinweise auf die Ursache des Feuers haben - vor 1 Stunde

POMMERSFELDEN - In der Nacht zum Montag stand ein Wohnhaus in Pommersfelden in Flammen - der Schaden ist hoch. Brandermittler suchen nun nach einem Zeugen, der Hinweise auf die Ursache des Feuers haben könnte.

In der Nacht zum Montag stand ein Wohnhaus in Pommersfelden in Flammen. Weil die Brandursache noch ungeklärt ist, sucht die Polizei jetzt nach einem möglichen Zeugen. © NEWS5 / Herse



In der Nacht zum Montag stand ein Wohnhaus in Pommersfelden in Flammen. Weil die Brandursache noch ungeklärt ist, sucht die Polizei jetzt nach einem möglichen Zeugen. Foto: NEWS5 / Herse



Nach dem Wohnhausbrand in der Nacht zum Montag versucht die Kriminalpolizei Bamberg nun, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Im Bereich einer Holzlege brach am Sonntag gegen 23 Uhr das Feuer aus. Es breitete sich später auf das direkt daneben befindliche Wohnhaus aus.

Der Brand beschädigte das Gebäude so stark, dass es momentan nicht bewohnbar ist. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Zum Glück konnten sich die Bewohner rechtzeitig und unverletzt retten, denn ein Nachbarshund schlug Alarm.

Der Brand in der Straße "Hintere Schlossmauer" wird nun genauer untersucht. Da noch unklar ist, wie das Feuer ausbrach, suchen die Brandermittler jetzt nach einem jungen Radfahrer, der möglicherweise wichtige Hinweise geben könnte.

Bei dem jungen, noch unbekannten Mann könnte es sich um einen wichtigen Zeugen handeln. Der Mann kam laut Aussagen der Polizei kurz nach der Entdeckung des Feuers mit seinem Fahrrad am Haus vorbei. Als er die Löschversuche der Anwohner bemerkte, stoppte er und legte seinen mitgeführten Rucksack auf der Terrasse eines Nachbaranwesens ab. Anschließend beteiligte er sich am Kampf gegen das Feuer.

Danach war der Radfahrer verschwunden. Die Zeugen beschreiben den Mann wie folgt:

Etwa 20 Jahre alt, er fuhr ein neuwertiges Mountainbike und führte einen Rucksack mit sich.

Das Fachkommissariat bittet, dass sich der Zeuge oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben können, bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 melden.

